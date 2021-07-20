Шість загальнонаціональних телеканалів продовжують демонструвати фільми і серіали російською мовою – моніторинг

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За результатами моніторингу Секретаріату уповноваженого із захисту державної мови було виявлено порушення закону про державну мову телеканалами "Інтер", "Україна", ICTV, "Мега", "НТН", "К1", про що складено відповідні акти

Про це повідомляє пресслужба мовного обмудсмена, передає RegioNews.

16 липня 2021 року набули чинності норми абзаців першого – третього частини шостої статті 23 закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної", якими визначено, що мовою поширення та демонстрування фільмів в Україні є державна мова. З метою з’ясування реального стану виконання закону телерадіоорганізаціями Секретаріат уповноваженого із захисту державної мови 16-17 липня 2021 року виконав моніторинг діяльності 28 телерадіоорганізацій, що здійснюють загальнонаціональне ефірне телевізійне мовлення, - йдеться в повідомленні пресслужби.

Зазначається, що за результатами моніторингу було виявлено порушення закону про державну мову телеканалами "Інтер", "Україна", ICTV, "Мега", "НТН", "К1", про що складено відповідні акти.

Зокрема, на телеканалі "Інтер" зафіксовано шість порушень (д/с "Слідство вели"; т/с "Речдок. Особливий випадок"; м/ф "Лисиця і заєць"; х/ф "Гостя з майбутнього"; х/ф "Шерлок Холмс і доктор Ватсон"; т/с "Таїсія"); на телеканалі "Україна" - п'ять порушень (х/ф "Помилковий лист"; т/с "Німа"; х/ф "Незабута"; т/с "Втікачі"; т/с "Дім Надії"); на телеканалі "Мега" - два порушення (т/с "Містична Україна"; т/с "Секретні території"); на телеканалі ICTV - два порушення (т/с "Таємні двері"; т/с "На трьох"); на телеканалах "К1" і "НТН" - по одному порушенню.

У секретаріаті зазначили, що на інших телеканалах порушень закону про мову демонстрації фільмів не виявлено.

З огляду на зазначене я направив листа до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення з проханням застосувати до зазначених телерадіоорганізацій визначені законодавством санкції, - сказав мовний обмудсмен Тарас Кремінь.

Крім того, Кремінь звернувся до телеканалів про необхідність неухильного виконання норм закону і з вимогою забезпечити демонстрацію у своїх ефірах фільмів державною мовою.

Як повідомлялося, в Україні почали діяти нові мовні правила. В Україні з 16 липня поширювати і демонструвати фільми можна лише державною мовою.