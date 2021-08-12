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12 серпня 2021, 09:31 190

На Закарпатті витягли з води трьох дітей, які опинилися в пастці посеред річки

12 серпня 2021, 09:31 190
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Фото: Facebook
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Співробітники ДСНС врятували трьох дітей, які опинилися в пастці посеред річки під час дощу. Подія сталася в смт Межигір'я Хустського району 

Як передає RegioNews, про це повідомили в ранковому зведенні ДСНС.

Відзначається, що діти самостійно пішли на риболовлю і під час дощу, коли почала підніматися вода в Річці, вони опинилися далеко від берега і не змогли вибратися на сушу.

"Діти 10 і 11 років пішли на риболовлю на річку Ріка, проте через сильний дощ вода почала прибувати, маленькі рибалки опинилися серед бурхливої стихії. Вони почали кликати на допомогу, тому їх почули місцеві жителі й викликали рятувальників", - йдеться в повідомленні.

Рятувальники повідомляють, що через мілководдя використовувати плавзасоби не виходило, тому співробітники ДСНС не зволікаючи дісталися пожежним авто до дітей і врятували їх. Пізніше дітей передали в руки стурбованих батьків.

На щастя, діти відбулися лише переляком", - додали в ДСНС.

Нагадавши, в Україні за липень потонули майже 400 людей.

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