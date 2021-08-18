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18 серпня 2021, 10:04 332

У семи областях країни без світла залишились 138 населених пунктів

18 серпня 2021, 10:04 332
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Фото: з відкритих джерел
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Через негоду в Україні знеструмлено 138 населених пунктів у семи областях України, спрацювали системи автоматичного захисту ЛЕП

Як передає RegioNews, про це повідомляють у ДСНС України.

Станом на 7:00 18 серпня в результаті ускладнення погодних умов (дощ, гроза, пориви вітру) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 138 населених пунктів у 7 областях", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, мова йде про Житомирську область - 70 населених пунктів, Київську – 30, Хмельницьку - 24, Чернігівську - 9, Дніпропетровську - 2, Чернівецьку - 2 і Кіровоградську - 1.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Разом із тим, 17-18 серпня в Хмельницькому в результаті ускладнення погодних умов (дощ, гроза) підтоплено 5 підвалів житлових будинків і повалено 16 дерев. Рятувальники відкачали понад 2 тис. куб м води, повалені дерева розпиляли й прибрали.

Нагадаємо, 17 серпня у Чернівецькій області потужний буревій повалив сотні дерев на автомобільних трасах.

негода рятувальники ДСНС авто дерева

 
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