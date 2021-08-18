Невакцинованих вчителів у Тернополі зобов'яжуть здавати COVID-тести щотижня

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У випадку відсутності вакцинації у вчителів шкіл Тернопільщини, вони щомісяця будуть вимушені здавати ПЛР-тест на наявність коронавірусної інфекції. Грошей на проведення тестів не передбачено, тому вчителі будуть вимушені робити тести за власні кошти

Як передає RegioNews, про це повідомила головна санітарна лікарка Теропільської області Ольга Чайчук у коментарі виданню Zaxid.net.

Зазначається, що обов'язкове тестування вчителів буде введено у випадку переходу області із "зеленої" зони у будь-яку іншу зону карантину. Так, якщо у закладі не буде 80% вакцинованих вчителів, то вони будуть змушені робити ПЛР-тестування, щоб довести, що не хворіють на коронавірус.

За словами головної санітарної лікарки, таке тестування передбачене змінами до постанови Кабміну, прийнятими наприкінці липня 2021 року.

Це передбачено постановою Кабінету міністрів України і змінами до неї – щотижнево вчителі будуть здавати ПЛР за власний кошт для того, щоб перевіряти свій стан здоров’я", - наголошує Чайчук.

Згідно з даними начальниці департаменту освіти Тернопільської ОДА Ольги Хоми, наразі в області вакциновані більше ніж 11 тисяч педагогічних працівників із 43 тисяч. Це складає лише 26% від загальної кількості освітян.

"Освітяни постануть перед вибором – або вчимося нормально, або школи йдуть на дистанційне навчання. Адже, згідно з постановою Кабінету міністрів і ухвалених змін, якщо в обласних і міських школах не має 80% вакцинованих вчителів і якщо "зелена" зона – то вчимося, якщо "жовта" – то одразу впроваджується дистанційне навчання. Це також стосуватиметься і перших класів", – додала вона.

Нагадаємо, на Івано-Франківщині педагогам обіцяють премії за COVID-щеплення.