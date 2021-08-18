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18 августа 2021, 15:45 708

Вспышка COVID в "Молодой гвардии": инфицированных уже 53

18 августа 2021, 15:45 708
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Фото из открытых источников
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В течение суток в Одесском центре "Молодая гвардия" возросло количество инфицированных коронавирусом – сейчас выявлено заболевание у 50 детей и 3 воспитателей. Причем пробы биоматериала, взятые у части детей, направлены в Киевскую референс-лабораторию

Об этом сегодня сообщил на брифинге главный санитарный врач Одесской области Виталий Гончаров, передает RegioNews со ссылкой на Укринформ.

По состоянию на 18 августа инфицированы коронавирусом 50 детей и 3 воспитателя. Большинство переносят заболевания в легкой форме или в состоянии средней тяжести, 4-х детей госпитализировали в 3-ю детскую больницу, поскольку они находятся в группе риска из-за других заболеваний, - отметил Гончаров.

По его словам, пробы биоматериала, взятые более чем у 30-ти детей, получивших положительный ПЦР-тест на COVID-19, направлены в Киевскую референс-лабораторию – на исследования по инфицированию этих больных штаммом Delta.

Делать какие-либо выводы рано, надо дождаться результатов исследований референс-лаборатории, - заметил санврач.

Лагерь "Звездный" детского центра, в котором обнаружили вспышку заболевания, переведен в закрытый режим работы, а детей из соседних двух лагерей планируют отправить домой в автобусах или в обособленных вагонах – в населенные пункты 18 областей Украины.

В "Молодой гвардии" на оздоровлении и отдыхе находится около 1200 детей.

Как сообщалось, 16 августа зафиксирована вспышка коронавируса в детском лагере "Молодая гвардия" в Одессе: инфицированы 42 детей.

Впоследствии стало известно, что из-за коронавируса в "Молодой гвардии" у троих детей диагностировали осложнения.

Также у детей из лагеря "Молодая гвардия" подтвердили штамм "Дельта".

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