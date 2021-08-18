Початок навчального року в Одеській області хочуть перенести

Фото: oda.odessa.gov.ua

В Одеській області планують продовжити літній сезон до 20-го вересня, з метою максимального використання туристичних ресурсів

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Одеської обласної державної адміністрації.

"З метою максимального використання туристичних ресурсів та збільшення дохідної частини місцевих й регіональних бюджетів пропонується продовжити літній сезон до 20-го вересня, що потребує відповідних змін до Закону України "Про повну загальну середню освіту", - йдеться у повідомленні.

Так, в ОДА пропонують перенести початок навчального року у закладах загальної середньої освіти та вищих навчальних закладах з 01-го вересня на 20-те.

Дану ініціативу вже підтримано окремими парламентарями від Одещини, а також керівництвом Миколаївської та Херсонської ОДА.

Нагадаємо, Міносвіти спростувало фейк про скасування освітнього процесу з 1 вересня.