В Украине на завтра объявили штормовое предупреждение
В среду, 18 августа, в Украине ожидаются грозы, град и шквалы
Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Facebook , передает RegioNews.
18 августа в северных, Винницкой, ночью и в западных, а днем и в центральных, Одесской и Николаевской областях грозы, местами значительные дожди, град, шквалы 15-20 м/с, - говорится в сообщении.
Как сообщалось, на курортах Украины температура снижается, идет дождь, но море теплое.
Также сегодня ураган пронесся Львовом: повалены деревья и повреждены авто.
Украинцев предупредили о пожарной опасности: стихия угрожает половине областейВсе новости »
14 августа 2021, 16:41В Хмельницкой области пронесся ураган и поломал деревья на 100 га леса
12 августа 2021, 15:42На Волыни из-за удара молнии горели три здания
10 августа 2021, 13:12
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Буряк и не его команда. Почему в Запорожье будут досрочные выборы мэра и при чем здесь Зеленский
Гибель Павлова: что это было и какие последствия получат Вилкул, Кривой Рог и ОПЗЖ