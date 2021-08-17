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17 августа 2021, 17:39 70

В Украине на завтра объявили штормовое предупреждение

17 августа 2021, 17:39 70
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Фото из открытых источников
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В среду, 18 августа, в Украине ожидаются грозы, град и шквалы

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Facebook , передает RegioNews.

18 августа в северных, Винницкой, ночью и в западных, а днем и в центральных, Одесской и Николаевской областях грозы, местами значительные дожди, град, шквалы 15-20 м/с, - говорится в сообщении.

Как сообщалось, на курортах Украины температура снижается, идет дождь, но море теплое.

Также сегодня ураган пронесся Львовом: повалены деревья и повреждены авто.

погода Дожди ГСЧС штормовое предупреждение

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