Хмельниччиною пронісся буревій й поламав дерева на 100 га лісу

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У Кам’янець-Подільському лісовому господарстві на Хмельниччині буревій понівечив дерева на понад 100 га території

Про це пише RegioNews з посиланням на повідомлення Хмельницького обласного управління лісового та мисливського господарства.

"Буревій, який днями пронісся територією Кам’янець-Подільського району, зачепив і лісові угіддя ДП "Кам’янець-Подільське лісове господарство", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що внаслідок цього пошкоджено та виламано дерева більш як на сто гектарах в Дунаєвецькому та Маківському лісництвах.

Нагадаємо, 5 серпня у Кам’янці-Подільському пронісся сильний буревій з дощем, який зірвав накриття башти Ласької у фортеці, понівечив покрівлі інших будівель, повалив дерева й електроопори.