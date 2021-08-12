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12 серпня 2021, 15:42 6

Хмельниччиною пронісся буревій й поламав дерева на 100 га лісу

12 серпня 2021, 15:42 6
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У Кам’янець-Подільському лісовому господарстві на Хмельниччині буревій понівечив дерева на понад 100 га території

Про це пише RegioNews з посиланням на повідомлення Хмельницького обласного управління лісового та мисливського господарства.

"Буревій, який днями пронісся територією Кам’янець-Подільського району, зачепив і лісові угіддя ДП "Кам’янець-Подільське лісове господарство", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що внаслідок цього пошкоджено та виламано дерева більш як на сто гектарах в Дунаєвецькому та Маківському лісництвах.

Нагадаємо, 5 серпня у Кам’янці-Подільському пронісся сильний буревій з дощем, який зірвав накриття башти Ласької у фортеці, понівечив покрівлі інших будівель, повалив дерева й електроопори.

погода Україна Хмельницька область Хмельницький Кам`янець-Подільський

 
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