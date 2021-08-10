На Волині через удар блискавки горіли три будівлі

На Волині у Ковельському районі рятувальники ліквідували три пожежі у житловому секторі через влучання у будівлі розряду блискавок

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі ДСНС України у Волинській області.

Вранці о 6:27 у селі Запілля Любомльської МГ через розряд блискавки зайнялася покрівля цегляного житлового будинку", - йдеться у повідомленні.

Водночас у селі Головне блискавка завдала збитків і мешканцям триквартирного дерев’яного житлового будинку. Так, о 6:33 до служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу, яку ліквідували працівники місцевої пожежної охорони цього ж села.

Також блискавка влучила у цегляну господарську будівлю в селі Відути Луківської СГ.

Нагадаємо, нещодавно на Волині через удар блискавки горіли дві будівлі.