На курортах України температура знижується, дощить, але море тепле

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На півдні України після спекотної середи прийде грозовий четвер, денна температура повітря знизиться з 30 °С до 24 °С

Про це повідомляє Sinoptik.ua, передає RegioNews.

Стрімко наближається осінь і погода на цьому тижні дає чіткий знак, що спека скоро закінчиться. На півдні України після спекотної середи прийде грозовий четвер, денна температура повітря знизиться з 30 °С до 24 °С. Четвер короткостроковим похолоданням нагадає, що не існує нічого постійного, особливо в атмосфері. За прогнозом Sinoptik.ua, після 19 серпня спека на півдні країни продовжиться, але вже більш м'яка, характерна для серпня.

З 20 серпня на морських курортах встановиться тепла хмарна погода, +26...+29 °С.

На погоду у Криму в найближчі три доби все ще буде впливати атмосферний фронтальний розділ. На півострові очікується вдень стримана температура, місцями дощитиме.

Найхолодніше буде на курортах Карпат. Циклон Luciano продовжить вплив на погоду в Карпатському регіоні.

Курорти Чорного моря

В Яблучний Спас, 19 серпня, разом з вітрами північних напрямків на чорноморські курорти заходитимуть грозові хмари, місцями пройдуть зливи, знизиться температура. Чорне море прогріється біля Одеси до +22.

У Скадовську 18-22 серпня температура повітря вдень +26...+27 °С. 19 серпня очікується посилення вітру північних напрямків до 7 м/сек. У вихідні вірогідні хмарність, незначне підвищення тиску.

У Затоці 18 серпня повітря буде гарячим, до +30 °С. На наступний день температура знизиться до +24 °С, пройдуть грози з сильною зливою. У п'ятницю та вихідні очікуються +27...+28 °С, легка хмарність, помірний вітер змінних напрямків.

Курорти Азовського моря

У період з 18 по 22 серпня температура повітря вночі на курортах Азовського моря +20...+23 °С, звичайно, не тропічні ночі, але ще й не осінні. Вдень сонце прогріє повітря до +28 °С. У четвер та п'ятницю місцями дощитиме. Азовське море прогріється біля Бердянська до +24 °С, на Арабатській стрілці до +27 °С.

У Генічеську з 18 по 22 серпня хмарно з проясненнями, температура повітря вдень складе +28...+30 °С. На Яблучний Спас буде лити дощ.

Кирилівка може похвалитися стабільною температурою повітря, вдень до вихідних включно буде +27...+28 °С, вночі +19...+23 °С. У четвер - дощі та грози, посилення північно-західного вітру до 6 м/сек.

Курорти Карпат

У Карпатах з 18 серпня встановиться стримана хмарна погода. Циклон прогнав залишки літньої спеки та приніс з собою прохолодне вологе повітря. У вихідні знову місцями йтимуть дощі.

У високогір'ї Карпат вночі холодно +8...+12 °С, вдень +15...+17 °С, лише у суботу стовпчик термометра показуватиме макисмальну на цьому тижні температуру +19 °С.

У Закарпатті вдень до +25 °С, вночі +12...+17 °С. Є невелика ймовірність дощу у вихідні.

У Трускавці весь тиждень хмарно, в вихідні дощитиме. Атмосферний тиск 730 мм рт.ст.

19 серпня відзначають Преображення Господнє, або Яблучний Спас. За давньою традицією прийнято пригощати яблуками нужденних та дітей.

20 серпня відзначається Всесвітній день ліні. Мета свята - ефективна боротьба зі стресом та синдромом хронічної втоми. Є думка, що багато винаходів якраз пов'язані з лінню винахідників, які бажали полегшити собі та іншим життя.

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