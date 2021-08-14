Українців попередили про пожежну небезпеку: стихія загрожує половині областей
На 15 серпня в Україні оголошений надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Він торкнеться половини областей
Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні Укргідрометцентру.
Зокрема, пожежна небезпека оголошена у північних, центральних та східних областях. Серед них: Житомирська, Рівненська, Вінницька, Київська, Чернігівська, Сумська, Полтавська, Харківська та Луганська області.
Зазначається, що надзвичайна пожежна небезпека - це загрозливе поєднання високої температури повітря та сухої погоди.
Раніше повідомлялось, що на Луганщині почалася нова хвиля пожеж - цього разу горіли поля під Лисичанськом.
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