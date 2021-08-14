16:11  14 серпня
Шахтарям Львівщини пообіцяли видати зарплату: коли почнуться виплати
11:39  14 серпня
У Києві готуються до Дня Незалежності: на Дніпрі відбулась репетиція водного "параду"
17:42  14 серпня
На Донбасі з початку доби не зафіксовано нових порушень з боку бойовиків
UA | RU
UA | RU
14 серпня 2021, 16:41 164

Українців попередили про пожежну небезпеку: стихія загрожує половині областей

14 серпня 2021, 16:41 164
Читайте также на русском языке
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

На 15 серпня в Україні оголошений надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Він торкнеться половини областей

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні Укргідрометцентру.

Зокрема, пожежна небезпека оголошена у північних, центральних та східних областях. Серед них: Житомирська, Рівненська, Вінницька, Київська, Чернігівська, Сумська, Полтавська, Харківська та Луганська області.

Зазначається, що надзвичайна пожежна небезпека - це загрозливе поєднання високої температури повітря та сухої погоди.

Раніше повідомлялось, що на Луганщині почалася нова хвиля пожеж - цього разу горіли поля під Лисичанськом.

погода пожежа Синоптики область Україна

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Екологічна катастрофа у Житомирі: чи всидить знову на своєму місці очільник "Житомирводоканалу"
Скандал в Конотопі: "шкурняки" депутатів чи глобальна кампанія з упокорення мерів
Всі публікації »
Яніна Соколовська
Лариса Волошина
Яніна Соколовська
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua