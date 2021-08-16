Іспит на рівень володіння державною мовою за перший місяць склали понад 7,5 тис. чиновників

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За перший місяць іспит уже склали 7 652 особи (за перший тиждень – 1228 осіб, за другий – 1660 осіб, за третій – 1878 осіб, за четвертий – 2886 осіб)

Про це повідомляє Національна комісія зі стандартів державної мови, передає RegioNews.

З 16 липня 2021 року по всій Україні розпочалися іспити на визначення рівня володіння державною мовою відповідно до Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Організовує та проводить іспити Національна комісія зі стандартів державної мови.

Тестову частину іспиту автоматично перевіряє комп’ютер, решту роботи – екзаменатори. Це забезпечує прозорість іспиту. Остаточні результати іспиту своїм рішенням встановлює Комісія протягом 15 календарних днів, дані про сертифікати вносять до Реєстру державних сертифікатів у цей же або на наступний день, - йдеться в повідомленні.

В Нацкомісії зазначають, що протягом першого місяця іспитування вже 3412 осіб отримали сертифікати про рівень володіння державною мовою: державні сертифікати рівня А1– жодної особи; рівня А 2 – 3 особи; рівня В1 – 29 осіб; рівня В2 – 240 осіб; рівня С1 – 1075 осіб; рівня С2 – 2065 осіб. Відсоток тих осіб, які іспиту не склали, не перевищує 2%.

Проведення іспитів відбувається одночасно із удосконаленням механізмів та процедур їх організації. Відтепер додавання вільних місць у системі відбуватиметься постійно через оновлені інструменти. Претенденти реєструються в іспитовій системі, самостійно обираючи час і місце складання іспиту. Для претендентів уже доступні 70 іспитових центрів, у яких приблизно 12 тисяч претендентів зможуть скласти іспит упродовж серпня. Після затвердження Порядку скасування заяв на складання іспиту процес подання заяви стане більш зручним, - додають у Нацкомісії.

Також триває процес уповноваження установ на проведення іспитів. Вже 43 заклади вищої освіти, які репрезентують 23 області та м. Київ, призначені уповноваженими установами.

Для оптимізації процесу організації та проведення іспитів постановою Кабміну від 4 серпня 2021 року № 815 внесено зміни до Порядку проведення іспитів на рівень володіння державною мовою. Зокрема, тривалість іспиту на визначення рівня володіння державною мовою для виконання службових обов’язків скорочено до 30 хвилин, переглянуто структуру іспиту, набір завдань та графік проведення іспитових сесій у центрах іспитування. Це значно збільшило пропускну спроможність іспитових центрів.

Як повідомлялося, 19 липня під час першої іспитової сесії на рівень володіння державною мовою стався технічний збій.