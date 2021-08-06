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06 серпня 2021, 19:35 15

В Україні змінили мовний іспит для дерслужбовців

06 серпня 2021, 19:35 15
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Фото з відкритих джерел
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Національна комісія зі стандартів державної мови змінила структуру іспиту для виконання службових обов'язків

Про це пише RegioNews з посиланням на Українські новини.

"Згідно з розпорядженням уряду, має змінитися час для проведення іспиту на рівень володіння державною мовою для осіб, які зобов'язані володіти й підтверджувати рівень володіння державною мовою для виконання посадових обов'язків. Тепер іспит триватиме 30 хвилин", - зазначила член комісії Ольга Шевчук-Клюжева

За її словами,буде змінено і структури іспиту. Нацкомісія змінила письмовий блок іспиту і скоротила набір завдань, їх форму і кількість для того, щоб більшу частину іспиту можна було перевірити за допомогою комп'ютерної техніки. Тепер іспит буде складатися з тестової та усної частин.

"У зв'язку з тим, що тестів стане менше, вони будуть складнішими", - додала Шевчук.

У Нацкомісії зі стандартів державної мови очікують, що зміна структури іспиту прискорить оцінювання робіт.

Раніше іспит на рівень володіння державною мовою для виконання службових обов'язків тривав 2 години.

Також в Нацкомісії зі стандартів державної мови зазначили, що структура іспиту для визначення рівня володіння державною мовою особами, які претендують отримати громадянство України, не зміниться.

Нагадаємо, що в Україні станом на 30 липня іспит на рівень знання державної мови склали близько 3 тисяч державних службовців

Україна громадянство держслужбовці мова екзамен

 
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