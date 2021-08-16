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16 августа 2021, 21:09 697

Экзамен на уровень владения государственным языком за первый месяц сдали более 7,5 тыс. чиновников

16 августа 2021, 21:09 697
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Фото из открытых источников
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За первый месяц экзамен уже сдали 7 652 человека (за первую неделю – 1228 человек, за вторую – 1660 человек, за третью - 1878 человек, за четвертую - 2886 человек)

Об этом сообщает Национальная комиссия по стандартам государственного языка, передает RegioNews.

С 16 июля 2021 года по всей Украине начались экзамены на определение уровня владения государственным языком в соответствии с Законом Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Организует и проводит экзамены Национальная комиссия по стандартам государственного языка.

Тестовую часть экзамена автоматически проверяет компьютер, остальную работу – экзаменаторы. Это обеспечивает прозрачность экзамена. Окончательные результаты экзамена своим решением устанавливает комиссия в течение 15 календарных дней, данные о сертификатах вносят в реестр государственных сертификатов в этот же или на следующий день, - говорится в сообщении.

В Нацкомиссии отмечают, что в течение первого месяца экзамена уже 3412 человек получили сертификаты об уровне владения государственным языком: государственные сертификаты уровня А1– ни одного; уровня А2 – 3 человека; уровня В1 – 29 человек; уровня В2 – 240 человек; уровня С1 – 1075 человек; уровня С2 – 2065 человек. Процент тех лиц, которые экзамен не сдали, не превышает 2%.

Проведение экзаменов происходит одновременно с усовершенствованием механизмов и процедур их организации. Отныне добавление свободных мест в системе будет происходить постоянно через обновленные инструменты. Претенденты регистрируются в испытательной системе, самостоятельно выбирая время и место сдачи экзамена. Для претендентов уже доступны 70 испытательных центров, в которых примерно 12 тысяч претендентов смогут сдать экзамен в течение августа. После утверждения Порядка отмены заявлений на сдачу экзамена процесс подачи заявления станет более удобным, - добавляют в Нацкомиссии.

Также продолжается процесс уполномочивания учреждений на проведение экзаменов. Уже 43 учреждения высшего образования, которые представляют 23 области и г. Киев, назначены уполномоченными учреждениями.

Для оптимизации процесса организации и проведения экзаменов постановлением Кабмина от 4 августа 2021 года № 815 внесены изменения в Порядок проведения экзаменов на уровень владения государственным языком. В частности, продолжительность экзамена на определение уровня владения государственным языком для выполнения служебных обязанностей сокращена до 30 минут, пересмотрена структура экзамена, набор заданий и график проведения экзаменационных сессий в центрах экзамена. Это значительно увеличило пропускную способность испытательных центров.

Как сообщалось, 19 июля во время первой экзаменационной сессии на уровень владения государственным языком произошел технический сбой.

язык экзамен чиновники комиссия Кабмин

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