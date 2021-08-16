Экзамен на уровень владения государственным языком за первый месяц сдали более 7,5 тыс. чиновников

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За первый месяц экзамен уже сдали 7 652 человека (за первую неделю – 1228 человек, за вторую – 1660 человек, за третью - 1878 человек, за четвертую - 2886 человек)

Об этом сообщает Национальная комиссия по стандартам государственного языка, передает RegioNews.

С 16 июля 2021 года по всей Украине начались экзамены на определение уровня владения государственным языком в соответствии с Законом Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Организует и проводит экзамены Национальная комиссия по стандартам государственного языка.

Тестовую часть экзамена автоматически проверяет компьютер, остальную работу – экзаменаторы. Это обеспечивает прозрачность экзамена. Окончательные результаты экзамена своим решением устанавливает комиссия в течение 15 календарных дней, данные о сертификатах вносят в реестр государственных сертификатов в этот же или на следующий день, - говорится в сообщении.

В Нацкомиссии отмечают, что в течение первого месяца экзамена уже 3412 человек получили сертификаты об уровне владения государственным языком: государственные сертификаты уровня А1– ни одного; уровня А2 – 3 человека; уровня В1 – 29 человек; уровня В2 – 240 человек; уровня С1 – 1075 человек; уровня С2 – 2065 человек. Процент тех лиц, которые экзамен не сдали, не превышает 2%.

Проведение экзаменов происходит одновременно с усовершенствованием механизмов и процедур их организации. Отныне добавление свободных мест в системе будет происходить постоянно через обновленные инструменты. Претенденты регистрируются в испытательной системе, самостоятельно выбирая время и место сдачи экзамена. Для претендентов уже доступны 70 испытательных центров, в которых примерно 12 тысяч претендентов смогут сдать экзамен в течение августа. После утверждения Порядка отмены заявлений на сдачу экзамена процесс подачи заявления станет более удобным, - добавляют в Нацкомиссии.

Также продолжается процесс уполномочивания учреждений на проведение экзаменов. Уже 43 учреждения высшего образования, которые представляют 23 области и г. Киев, назначены уполномоченными учреждениями.

Для оптимизации процесса организации и проведения экзаменов постановлением Кабмина от 4 августа 2021 года № 815 внесены изменения в Порядок проведения экзаменов на уровень владения государственным языком. В частности, продолжительность экзамена на определение уровня владения государственным языком для выполнения служебных обязанностей сокращена до 30 минут, пересмотрена структура экзамена, набор заданий и график проведения экзаменационных сессий в центрах экзамена. Это значительно увеличило пропускную способность испытательных центров.

Как сообщалось, 19 июля во время первой экзаменационной сессии на уровень владения государственным языком произошел технический сбой.