Під час першої іспитової сесії на рівень володіння державною мовою стався технічний збій

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Нацкомісія зі стандартів держмови повідомила про технічний збій під час іспиту на рівень володіння державною мовою

Про це повідомляється на сайті Національної комісії зі стандартів державної мови, передає RegioNews.

Національна комісія зі стандартів державної мови інформує, що сьогодні вранці в системі іспитування стався технічний збій. Причини збою наразі з’ясовують. Усі претенденти, які в цей час перебували в системі, отримають додатковий час для завершення складання іспиту, - йдеться у повідомленні.

В Нацкомісії зауважили, що технічний збій не вплине на розклад наступних іспитових сесій.

Як відомо, від 16 липня 2021 року для вступу на державну службу необхідно подавати сертифікат про рівень володіння державною мовою. Отримати його можна за результатами спеціального іспиту. Відповідальною за процес іспитів є Національна комісія зі стандартів державної мови, що визначено Законом "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

Іспитова робота складатиметься з чотирьох частин: "Культура мови" (24 тестові задання), "Читання" (20 тестових завдань), "Письмо" (1 завдання відкритого типу), "Говоріння" (2 завдання відкритого типу).

Іспити стартували 19 липня 2021 року. У Києві щодня відбуватимуться 3 іспитові сесії: з 9:30 до 11:30, з 12:30 до 14:30 і з 15:30 до 17:30. У регіонах іспитові майданчики працюватимуть за окремим графіком, залежно від кількості охочих. Усі локації будуть функціонувати із дотриманням санітарних норм та правил в умовах пандемії.

Станом на сьогодні скласти іспит можна буде в Києві, Полтаві, Вінниці, Чернігові, Житомирі, Черкасах, Луцьку, Івано-Франківську, Чернівцях, Кропивницькому, Миколаєві, Херсоні та Рубіжному. Комісія буде постійно оновлювати перелік іспитових майданчиків на сайті.

Зареєструватися на іспит для визначення рівня володіння державною мовою можна за посиланням.

Як повідомлялося, в Україні почали діяти нові мовні правила: що змінилося. В Україні з 16 липня поширювати і демонструвати фільми можна лише державною мовою.

Раніше, 14 липня КСУ визнав мовний закон конституційним. Конституційний суд визнав закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної" конституційним..