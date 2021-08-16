СБУ викрила трьох чернівчан на збуті наркотиків з "прибутком" у пів мільйона грн щомісяця

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СБУ ліквідувала масштабну схему збуту наркотиків на Буковині: організована злочинна група "спеціалізувалася" на постачанні в регіон наркотиків та психотропів

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу СБУ в Чернівецькій області.

Наркоділки збували "товар" оптом та вроздріб, причому щомісяця заробляли до 500 тис. грн.

За даними слідства, організували наркоторгівлю троє мешканців Чернівців. Вони замовляли "товар" в інтернеті, а отримували "замовлення" поштовими відправленнями.

Збували наркотики методом так званих "закладок", а про їх місцезнаходження повідомляли у спільноті одного з месенджерів.

У ході обшуків за місцями реєстрації постійного проживання зловмисників та у місцях "закладок" правоохоронці вилучили:

наркотики і психотропи загальною вартістю на понад 500 тис. грн, за цінами чорного ринку;

обладнання для фасування "товару";

комп’ютери та мобільні телефони із доказами протиправної діяльності;

банківські картки та чорнові записи, дані про замовників.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України, усім трьом правопорушникам повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Тривають слідчі дії, - повідомила речниця управління СБУ в Чернівецькій області Леся Федоренко.

Наразі вирішується питання щодо кваліфікації дій зловмисників за ч. 3 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією) Кримінального кодексу України.

Заходи із викриття схеми проводилися спільно зі співробітниками Національної поліції за процесуального керівництва Чернівецької обласної прокуратури.

Як повідомлялося, у порту на Одещині виявили партію наркотиків на $10 млн. Правоохоронці Одещини виявили у порту "Південний" 50 брикетів з кокаїном у вантажі з бананами. Вартість вилученої партії орієнтовно складає $10 млн.