Мешканець Волині хотів відправити поштою наркотиків на 3 млн грн

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Чоловік з Волинської області намагався вислати за кордон поштою 18 тисяч насінин сортового канабісу

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні Державної митної служби України.

Вперше в зоні діяльності митниці фіксуються незаконні спроби переслати поштою з України насіння сортової коноплі. До цього мали місце лише спроби пересилання коноплі до України, а не з України за кордон", - зазначили митники.

Так, 15 міжнародних поштових відправлень з насінням канабісу українець відправляв до США, а також до Казахстану та РФ.

За документами, він відправляв за кордон лише перехідники. Пластикові перехідники до аудіо- та відеотехніки справді знаходилися у цих посилках, але містили зовсім не властиве їм начиння.

Відповідно до фахового висновку, вартість насіння становить 3 млн грн.

Раніше повідомлялось, що правоохоронці викрили схеми ввезення наркотиків в Україну під виглядом ліків і косметичної продукції. Середньомісячні "прибутки" ділків становили десятки тисяч доларів.