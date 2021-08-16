У порту на Одещині виявили партію наркотиків на $10 млн
Правоохоронці Одещини виявили у порту "Південний" 50 брикетів з кокаїном у вантажі з бананами. Вартість вилученої партії орієнтовно складає $10 млн
Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі Офісу генпрокурора.
Наркотик вагою близько 60 кг прибув з Еквадору через контейнерний термінал одного з портових операторів. Його було виявлено у технологічних порожнинах морських рефрижераторних контейнерів з вантажем бананів.
Вартість вилученої партії кокаїну на "чорному ринку" складає орієнтовно 10 млн доларів.
Раніше повідомлялось, що правоохоронці викрили схеми ввезення наркотиків в Україну під виглядом ліків і косметичної продукції. Середньомісячні "прибутки" ділків становили десятки тисяч доларів.
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