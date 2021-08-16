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16 серпня 2021, 13:39 71

У порту на Одещині виявили партію наркотиків на $10 млн

16 серпня 2021, 13:39 71
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Фото: gp.gov.ua
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Правоохоронці Одещини виявили у порту "Південний" 50 брикетів з кокаїном у вантажі з бананами. Вартість вилученої партії орієнтовно складає $10 млн

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі Офісу генпрокурора.

Наркотик вагою близько 60 кг прибув з Еквадору через контейнерний термінал одного з портових операторів. Його було виявлено у технологічних порожнинах морських рефрижераторних контейнерів з вантажем бананів.

Вартість вилученої партії кокаїну на "чорному ринку" складає орієнтовно 10 млн доларів.

Раніше повідомлялось, що правоохоронці викрили схеми ввезення наркотиків в Україну під виглядом ліків і косметичної продукції. Середньомісячні "прибутки" ділків становили десятки тисяч доларів.

наркотики правоохоронці прокуратура порт Одеська область

 
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