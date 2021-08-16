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16 августа 2021, 15:21 44

СБУ разоблачила трех черновчан на сбыте наркотиков с "прибылью" в полмиллиона грн ежемесячно

16 августа 2021, 15:21 44
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Фото СБУ
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СБУ ликвидировала масштабную схему сбыта наркотиков на Буковине: организованная преступная группа "специализировалась" на поставках в регион наркотиков и психотропов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу СБУ в Черновицкой области.

Наркодельцы сбывали "товар" оптом и в розницу, причем ежемесячно зарабатывали до 500 тыс. грн.

По данным следствия, организовали наркоторговлю трое жителей Черновцов. Они заказывали "товар" в интернете, а получали "заказ" почтовыми отправлениями.

Сбывали наркотики методом так называемых "закладок", а об их местонахождении сообщали в сообществе одного из мессенджеров.

В ходе обысков по местам регистрации постоянного проживания злоумышленников и в местах "закладок" правоохранители изъяли:

наркотики и психотропы общей стоимостью более 500 тыс. грн, по ценам черного рынка;

оборудование для фасовки "товара";

компьютеры и мобильные телефоны с доказательствами противоправной деятельности;

банковские карты и черновые записи, данные о заказчиках.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины, всем троим правонарушителям сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Продолжаются следственные действия, - сообщила пресс-секретарь Управления СБУ в Черновицкой области Леся Федоренко.

Сейчас решается вопрос о квалификации действий злоумышленников по ч. 3 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией) Уголовного кодекса Украины.

Мероприятия по разоблачению схемы проводились совместно с сотрудниками Национальной полиции при процессуальном руководстве Черновицкой областной прокуратуры.

Как сообщалось, в порту Одесской области обнаружили партию наркотиков на $10 млн. Правоохранители Одесской области обнаружили в порту "Южный" 50 брикетов с кокаином в грузе с бананами. Стоимость изъятой партии ориентировочно составляет $10 млн.

СБУ наркотики расследование Черновцы Буковина

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