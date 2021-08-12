У столиці впіймали водія тролейбуса, який возив пасажирів в стані наркотичного сп'яніння

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Про це пише RegioNews з посиланням на Facebook Патрульної поліції Києва

"На проспекті Свободи патрульні зупинили водія тролейбусу ЛАЗ, що здійснював перевезення пасажирів. У чоловіка виявили явні ознаки наркотичного сп'яніння. На вимогу поліцейських він погодився пройти огляд у встановленому законом порядку у лікаря-нарколога. За результатами лабораторних досліджень фахівець підтвердив, що водій тролейбусу перебував у стані наркотичного сп'яніння", - зазначається у повідомленні.

Інспектори склали на нього протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння) КУпАП.

Патрульні відділу безпеки дорожнього руху також навідалися до керівника депо та вручили йому вимогу про посилення контролю за водіями підприємства. На особу відповідальну за експлуатацію склали постанову за ч. 1 ст. 129 (Допуск до керування водіїв, які перебувають у стані сп'яніння) КУпАП.

Нагадаємо у травні у центрі Києва п'яний водій врізався у дерево: загинула 18-річна дівчина