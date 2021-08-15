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15 серпня 2021, 11:10 7

СБУ викликає на допит у справі "Харківських угод" низку депутатів та ексміністра

15 серпня 2021, 11:10 7
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СБУ викликаэ на допит у справы "Харківських угод" низку народних депутатів та ексміністра

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу СБУ.

Зазначається, що у понеділок 16 серпня на допит викликаються:

-народні депутати від ОПЗЖ Юрій Бойко та Віталій Борт:

-позаракційний депутат Дмитро Шпенов:

-екс-перший заступник міністра інфраструктури Костянтин Єфименко

-екс-очільник митниці Ігор Калетнік

-екснардеп Юлія Ковальова:

-ексміністр юстиції Олександр Лавринович

ексочільник парламенту Володимир Литвин

-екскерівник Державної прикордонної служби Микола Литвин

ексочільник СБУ Валерій Хорошковський

ексміністр МВС Василь Цушко

екс-міністр фінансів Федір Ярошенко

За даними ЗМі усі вони є свідками у справі щодо підписання "Харківських угод", яка розслідується за статтею 111 "Державна зрада" з безезня 2021 року

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