СБУ викликає на допит у справі "Харківських угод" низку депутатів та ексміністра
СБУ викликаэ на допит у справы "Харківських угод" низку народних депутатів та ексміністра
Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу СБУ.
Зазначається, що у понеділок 16 серпня на допит викликаються:
-народні депутати від ОПЗЖ Юрій Бойко та Віталій Борт:
-позаракційний депутат Дмитро Шпенов:
-екс-перший заступник міністра інфраструктури Костянтин Єфименко
-екс-очільник митниці Ігор Калетнік
-екснардеп Юлія Ковальова:
-ексміністр юстиції Олександр Лавринович
ексочільник парламенту Володимир Литвин
-екскерівник Державної прикордонної служби Микола Литвин
ексочільник СБУ Валерій Хорошковський
ексміністр МВС Василь Цушко
екс-міністр фінансів Федір Ярошенко
За даними ЗМі усі вони є свідками у справі щодо підписання "Харківських угод", яка розслідується за статтею 111 "Державна зрада" з безезня 2021 року