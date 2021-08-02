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02 серпня 2021, 19:53 3

Доходи Держбюджету за липень майже на 7% більші від запланованих

02 серпня 2021, 19:53 3
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Фото з відкритих джерел
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Доходи державного бюджету України за липень 2021 року склали 92,6 млрд гривень. Це на 6,9% більше плану (86,6 млрд гривень)

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Держказначейство.

За даними Держказначейства, доходи держбюджету в липні були на 34% вище минулого року, коли вони склали 69,1 млрд гривень.

З початку року держбюджет отримав 684,5 млрд гривень. Це на 7% більше плану і на 16,3% більше доходів минулого року.

Сума коштів на єдиному казначейському рахунку на 1 серпня 2021 року становить 9,9 млрд гривень (місяцем раніше - 10,4 млрд гривень).

Як повідомлялося, п'ять парламентських партій отримали фінансування з держбюджету понад 174 млн грн.

доходи финансы казначейство Держбюджет

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