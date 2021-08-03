Местные бюджеты не использовали 6 826,9 млн грн образовательной субвенции

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По состоянию на 1 июля 2021 года на счетах местных бюджетов аккумулировано 6 826,9 млн грн неиспользованных остатков средств образовательной субвенции

Об этом сообщает пресс-служба Минфина со ссылкой на данные Государственной казначейской службы Украины, передает RegioNews.

В частности, в областных бюджетах и бюджете г. Киева не использовано 1 718,3 млн грн, в бюджетах городских территориальных общин - 2 138,4 млн грн, а в бюджетах сельских и поселковых территориальных общин - 2 970,2 млн гривен.

Такой значительный объем остатков образовался прежде всего в результате накопления на местных счетах целевых средств, которые были предоставлены из государственного бюджета отдельными решениями правительства на развитие материально-технической базы учреждений общего среднего образования, - добавили в Минфине.

По состоянию на 1 июля, по данным МОН, на счетах местных бюджетов целевые остатки средств составляли 668,3 млн гривен. Из них 438,8 млн грн выделенные решением правительства в 2020 году средства на приобретение школьных автобусов, в том числе оборудованных местами для детей с особыми образовательными потребностями.

Минфин настаивает на том, чтобы деньги "работали" для жителей общин и обеспечивали доступное и качественное образование ее соискателям. Для этого они должны быть использованы по целевому назначению в следующем бюджетном периоде, - подчеркивают в Минфине.

Такие средства используются на местном уровне очень медленно, чаще всего уже после начала учебного года.

Существующая тенденция свидетельствует об аккумулировании средств государственного бюджета в местных бюджетах. Остатки средств по образовательной субвенции, не использованные в течение следующего бюджетного периода, должны возвращаться в государственный бюджет и работать на развитие экономики Украины, в частности на укрепление человеческого капитала благодаря ресурсной поддержке образования в целом, - добавили в ведомстве.

Как сообщалось, доходы госбюджета за июль почти на 7% больше запланированных.

Ранее стало известно, что планируется закупка 60 тыс. ноутбуков для педагогов до конца года.