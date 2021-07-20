Планується закупівля 60 тис. ноутбуків для педагогів до кінця року - Мінцифри

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Міністерство цифрової трансформації та Міністерство освіти і науки України планують закупівлю 60 тис. ноутбуків до кінця 2021 року для педагогів шкіл задля організації дистанційного навчання через COVID-19

Про це заявила заступниця міністра цифрової трансформації з питань європейської інтеграції Валерія Іонан під час онлайн-брифінгу щодо державної субвенції на придбання ноутбуків для педагогів, передає RegioNews з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Кожен учитель має бути забезпечений необхідною технікою... Саме тому Міністерство освіти та Мінцифри запустили цей проэкт "Ноутбук кожному вчителю". Це державна субвенція на придбання ноутбуків для вчителів... 60 тис. ноутбуків для вчителів - це наш план на 2021 рік, - заявила заступниця міністра.

За її словами, вже у жовтні 2021 р. очікуються результати перших торгів, підбиття підсумків за цінами та необхідною кількості ноутбуків, в листопаді 2021 року буде підбито результати останнього етапу торгів.

Як зазначив заступник міністра освіти і науки України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Артур Селецький, "на сьогодні всі області України вже отримали державні субвенції на закупівлю ноутбуків та розпочинають процес розподілу отриманих коштів".

Деякі області України вже розпочинають закупівлю ноутбуків для педагогів. Ще вчора у нас було 6,5 тис. комп'ютерів, заявки за якими подали на закупівлю, а вже сьогодні 8 тис., - сказав він.

Розподіл закуплених ноутбуків проводитимуть обласні адміністрації між закладами освіти, в яких кількість персональних комп'ютерів менша, ніж кількість педагогічних працівників. У першій черзі стоять заклади загальної та середньої освіти з кількістю щонайменше 250 учнів та опорні заклади з кількістю щонайменше 200 учнів. У другій черзі заклади загальної середньої освіти з кількістю менше ніж 100 учнів.

На сьогодні на сайті Міністерства цифрової трансформації можна ознайомитися з картою за планами закупівель ноутбуків за областями, кількістю шкіл, які планують отримати ноутбуки, та загальною потребою педагогів у них.

Фінансування закупівлі технічних засобів здійснюватимуться за рахунок державної субвенції із залученням фінансової допомоги органів місцевого самоврядування. Також організатори проєкту "Ноутбук кожному вчителю" розраховують на допомогу представників бізнесу.

За словами Селецького, середня вартість ноутбука становить 20 тис. 40 грн. Найбільше коштів із бюджету на закупівлю виділено для Дніпропетровської та Київської областей, понад 70 млн грн кожній залежно від кількості учнів.

Формула розрахунку потреби закладів освіти в ноутбуках для педагогів не передбачає необхідності їх виділення для вчителів технічних та спортивних спеціальностей.

Як повідомлялося, згідно з опитуванням, абсолютна більшість батьків виступає проти дистанційної освіти. Кількість українців, які оцінюють вітчизняну освіту негативно, у порівнянні з минулорічними показниками зросла, при цьому більшість батьків виступають проти дистанційної форми навчання.

Раніше, у квітні, повідомлялося, що, за словами освітнього омбудсмена, українські школярі відстають на пів року через карантин. До того ж, наша освіта відстає від європейської за темпами.