П'ять парламентських партій отримали фінансування з держбюджету понад 174 млн грн
Фінансування з державного бюджету отримали п'ять парламентських партій. Усього вони отримали 174,32 мільйона гривень
Про це повідомляють у пресцентрі Національного агентства із запобігання корупції, передає RegioNews.
НАЗК забезпечило перерахування політичним партіям коштів, виділених із державного бюджету на фінансування їхньої статутної діяльності за ІІI квартал 2021 року, — повідомили в НАЗК.
Так, за даними відомства, гроші отримали:
"Слуга народу" — 86,46 млн грн;
"Опозиційна платформа — За життя" — 26,15 млн грн;
"Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" — 16,39 млн грн;
"Європейська солідарність" — 24,94 млн грн (з них 8,71 млн грн — за дотримання передбаченого законодавством ґендерного принципу);
"Голос" — 20,38 млн грн (з них 8,71 млн грн — за дотримання передбаченого законодавством ґендерного принципу).
Загальна сума перерахованих коштів склала 174,32 млн грн.
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