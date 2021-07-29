П'ять парламентських партій отримали фінансування з держбюджету понад 174 млн грн

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Фінансування з державного бюджету отримали п'ять парламентських партій. Усього вони отримали 174,32 мільйона гривень

Про це повідомляють у пресцентрі Національного агентства із запобігання корупції, передає RegioNews.

НАЗК забезпечило перерахування політичним партіям коштів, виділених із державного бюджету на фінансування їхньої статутної діяльності за ІІI квартал 2021 року, — повідомили в НАЗК.

Так, за даними відомства, гроші отримали:

"Слуга народу" — 86,46 млн грн;

"Опозиційна платформа — За життя" — 26,15 млн грн;

"Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" — 16,39 млн грн;

"Європейська солідарність" — 24,94 млн грн (з них 8,71 млн грн — за дотримання передбаченого законодавством ґендерного принципу);

"Голос" — 20,38 млн грн (з них 8,71 млн грн — за дотримання передбаченого законодавством ґендерного принципу).

Загальна сума перерахованих коштів склала 174,32 млн грн.

Як повідомлялося, згідно з опитуванням, відносна більшість українців вважають, що політичну рекламу потрібно заборонити повністю.