У Чернівецькій області вакцинували від коронавірусу п'ятьох дітей
П'ятьох дітей віком від 13 до 16 років вакцинували від коронавірусу в Чернівецькій області
Про це повідомляє пресслужба Чернівецької облдержадміністрації, передає RegioNews.
Рішення зробити щеплення підліткам було прийнято їхніми батьками через виїзд за кордон і наявність хронічних захворювань.
Двоє щеплені в Чернівцях, двоє - в Глибокій і одна дитина в Герцах. Вакцинованим від 13 до 16 років, - наголошується в повідомленні.
Як пояснила координатор вакцинації в Чернівецькій області Оксана Знак, батьки вирішили зробити дітям щеплення через виїзд дитини на навчання за кордон, а також через наявність хронічних захворювань, які можуть ускладнити перебіг захворювання.
В ОДА нагадали, що для вакцинації дітей від коронавірусу у віці від 12 до 17 років батьки повинні звернутися до педіатра або сімейного лікаря.
Як повідомлялося, на Буковині показник госпіталізації хворих із COVID-19 зростає. Наразі у буковинських лікарнях, що надають допомогу недужим на коронавірус, заповнено 14% ліжок, і показник госпіталізації зростає.