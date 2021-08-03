У Чернівецькій області вакцинували від коронавірусу п'ятьох дітей

Фото з відкритих джерел

П'ятьох дітей віком від 13 до 16 років вакцинували від коронавірусу в Чернівецькій області

Про це повідомляє пресслужба Чернівецької облдержадміністрації, передає RegioNews.

Рішення зробити щеплення підліткам було прийнято їхніми батьками через виїзд за кордон і наявність хронічних захворювань.

Двоє щеплені в Чернівцях, двоє - в Глибокій і одна дитина в Герцах. Вакцинованим від 13 до 16 років, - наголошується в повідомленні.

Як пояснила координатор вакцинації в Чернівецькій області Оксана Знак, батьки вирішили зробити дітям щеплення через виїзд дитини на навчання за кордон, а також через наявність хронічних захворювань, які можуть ускладнити перебіг захворювання.

В ОДА нагадали, що для вакцинації дітей від коронавірусу у віці від 12 до 17 років батьки повинні звернутися до педіатра або сімейного лікаря.

Як повідомлялося, на Буковині показник госпіталізації хворих із COVID-19 зростає. Наразі у буковинських лікарнях, що надають допомогу недужим на коронавірус, заповнено 14% ліжок, і показник госпіталізації зростає.

Також у Раді заговорили про нові обмеження для невакцинованих. Голова комітету Верховної Ради з питань охорони здоров’я Михайло Радуцький не виключає введення нових обмежень для невакцинованих від COVID-19 українців.