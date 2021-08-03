На Львівщині штам "Дельта" підозрюють у дев’яти осіб
У Львівській області дев'ять осіб мають підозру на штам коронавірусу "Дельта". Люди, що мають підозри, прибувають або з Індії, або з Росії
Як передає RegioNews, про це повідомляє "Львівський портал".
Так, голова Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ Наталія Іванченко розповіла, що наразі зразки відправили у Київ та очікують результати.
Три особи, зразки яких ми надсилали, очікують результати. І в нас знову є шість підозр на штам "Дельта". Але і на ці результати ми теж чекаємо з Центру громадського здоров’я. Зазначу, люди, що мають підозри, прибувають або з Індії, або з Росії", - повідомила вона.
Раніше повідомлялось, що шестеро людей на Львівщині мають підозру на штам коронавірусу "Дельта". Четверо з них повернулися із Росії, двоє – із Великої Британії. Тест підтвердив у них коронавірус.