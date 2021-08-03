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03 серпня 2021, 15:09 297

На Львівщині штам "Дельта" підозрюють у дев’яти осіб

03 серпня 2021, 15:09 297
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Фото: з відкритих джерел
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У Львівській області дев'ять осіб мають підозру на штам коронавірусу "Дельта". Люди, що мають підозри, прибувають або з Індії, або з Росії

Як передає RegioNews, про це повідомляє "Львівський портал".

Так, голова Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ Наталія Іванченко розповіла, що наразі зразки відправили у Київ та очікують результати.

Три особи, зразки яких ми надсилали, очікують результати. І в нас знову є шість підозр на штам "Дельта". Але і на ці результати ми теж чекаємо з Центру громадського здоров’я. Зазначу, люди, що мають підозри, прибувають або з Індії, або з Росії", - повідомила вона.

Раніше повідомлялось, що шестеро людей на Львівщині мають підозру на штам коронавірусу "Дельта". Четверо з них повернулися із Росії, двоє – із Великої Британії. Тест підтвердив у них коронавірус.

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