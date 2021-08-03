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03 августа 2021, 19:39 22

В Черновицкой области вакцинировали от коронавируса пятерых детей

03 августа 2021, 19:39 22
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Фото из открытых источников
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Пятерых детей в возрасте от 13 до 16 лет вакцинировали от коронавируса в Черновицкой области

Об этом сообщает пресс-служба Черновицкой облгосадминистрации, передает RegioNews.

Решение сделать прививку подросткам было принято их родителями из-за выезда за границу и наличия хронических заболеваний.

Двое привиты в Черновцах, двое - в Глыбокой и один ребенок в Герцах. Вакцинированным от 13 до 16 лет, - отмечается в сообщении.

Как пояснила координатор вакцинации в Черновицкой области Оксана Знак, родители решили сделать детям прививки из-за выезда ребенка на учебу за границу, а также из-за наличия хронических заболеваний, которые могут осложнить течение заболевания.

В ОГА напомнили, что для вакцинации детей от коронавируса в возрасте от 12 до 17 лет родители должны обратиться к педиатру или семейному врачу.

Как сообщалось, на Буковине показатель госпитализации больных с COVID-19 растет. Сейчас в буковинских больницах, которые оказывают помощь больным коронавирусом, заполнено 14% коек, и показатель госпитализации возрастает.

Также в Раде заговорили о новых ограничениях для невакцинированных. Председатель комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий не исключает введения новых ограничений для непривитых от COVID-19 украинцев.

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