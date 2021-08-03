90% вчителів Київщини вакциновано від COVID-19

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На сьогоднішній день 90% вчителів у Київській області вакциновано від COVID-19

Про це пише RegioNews з посиланням інтерв’ю "Слово і діло" міністра освіти Сергія Шкарлета.

На запитання скільки вчителів планують вакцинувати до 1 вересня міністр відповів так: "У нас сьогодні, наприклад, у Київській області 90% вакциновано. Дошкільна освіта, середні заклади позашкільної – 31% вже вакциновано у цілому. Але є заклади, де 90% вакциновані, є заклади, де 70%, є заклади, де 7% вакциновані. Країна не однорідна"

Міністр також нагадав, що за наявності 80% вакцинованого персоналу навчальні заклади зможуть працювати навіть в червоній зоні.

Нагадаємо, що у Міністерстві охорони здоров’я сподіваються до кінця літа зробити щонайменше 4,5 мільйонів щеплень. В Україні за добу від коронавірусу щепили 125 тисяч осіб