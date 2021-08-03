В Міносвіти не виключають повернення до дистанційного навчання восени

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Про це пише RegioNews з посиланням на "Слово і діло"

За його словами, станом на зараз перспектив переходу на дистанційку немає, однак є ймовірність цього восени

"Осінь у нас пов'язана з похолоданням: у міжсезоння завжди зростає кількість захворювань. Не тільки на ковід, а й на звичайні гострі респіраторні хвороби. Це – перша особливість. І друга особливість, яка може вплинути на повернення до дистанційної освіти, – це розповсюдження штаму Дельта, всіх інших нових штамів коронавірусу, які взагалі виникають у світі. Тому імовірність завжди є, у будь-якому випадку. Все залежить від нас, від нас з вами", - зазначив міністр.

Шкарлет також нагадав, що за наявності 80% вакцинованого педколективу заклади освіти будуть навчатися у повноформатному варіанті у жовтій, помаранчевій та навіть червоній зонах.

Нагадаємо, що голова комітету Верховної Ради з питань охорони здоров’я Михайло Радуцький не виключає введення нових обмежень для невакцинованих від COVID-19 українців.