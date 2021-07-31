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31 липня 2021, 18:29 266

Вибух на шахті під Покровськом: аварійну ситуацію ліквідували

31 липня 2021, 18:29 266
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Фото: із відкритих джерел
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Аварійну ситуацію, яка виникла в результаті вибуху на шахті в смт Удачне Покровського району Донецької області, вдалося ліквідувати

Про це повідомляє пресслужба "Метінвесту", передає RegioNews.

У шахті провели заходи із дегазації ділянки, здоров'ю і життю працівників нічого не загрожує.

У Покровській клінічній лікарні інтенсивного лікування знаходяться троє постраждалих з легким ступенем тілесних ушкоджень — всі працівники шахтоуправління Покровське. Шестеро гірників (один — працівник шахтоуправління Покровське, п'ять — працівники підрядної організації) знаходяться в опіковому відділенні Краматорської міської лікарні №3. Всім постраждалим надається необхідна медична допомога", - йдеться в повідомленні.

На підприємстві створена внутрішня комісія і паралельно працюватиме державна комісія, які будуть розслідувати обставини і причини вибуху.

Нагадаємо, 31 липня близько 5 години ранку на Донеччині стався вибух на шахті, один працівник загинув, 9 потрапили до лікарні.

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