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На Донеччині стався вибух на шахті, один працівник загинув
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31 липня 2021, 10:59 36

На Донеччині стався вибух на шахті, один працівник загинув

31 липня 2021, 10:59 36
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Фото: із відкритих джерел
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Сьогодні, 31 липня близько 5 години ранку стався вибух на шахті в смт Удачне Покровського району Донецької області, внаслідок якого 10 шахтарів потрапили до лікарень

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, передає RegioNews.

Вибух стався приблизно о 05:12 в північному польовому конвеєрному штреку, на горизонті 815 м. За попередньою інформацією, внаслідок вибуху постраждало 10 гірників, яких наразі госпіталізовано до Центральної районної лікарні м. Покровськ", - йдеться в повідомленні.

В ДСНС додали, що наразі встановлюються причини та обставини вибуху на шахті. На місці події працює відділення воєнізованого гірничо-рятувального загону.

Як повідомили у компанії "Метінвест", від отриманих травм у лікарні помер співробітник підрядної організації, який перебував на шахті в момент вибуху. Решта госпіталізованих перебувають під медичним наглядом, їм надали медичну допомога.

Нагадаємо, 21 липня з аеропорту Львова евакуювали людей та персонал: шукали вибухівку. Також раніше повідомлялось, що у Києві "замінували" три торгові центри.

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