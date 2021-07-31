На Донеччині стався вибух на шахті, один працівник загинув

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Сьогодні, 31 липня близько 5 години ранку стався вибух на шахті в смт Удачне Покровського району Донецької області, внаслідок якого 10 шахтарів потрапили до лікарень

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, передає RegioNews.

Вибух стався приблизно о 05:12 в північному польовому конвеєрному штреку, на горизонті 815 м. За попередньою інформацією, внаслідок вибуху постраждало 10 гірників, яких наразі госпіталізовано до Центральної районної лікарні м. Покровськ", - йдеться в повідомленні.

В ДСНС додали, що наразі встановлюються причини та обставини вибуху на шахті. На місці події працює відділення воєнізованого гірничо-рятувального загону.

Як повідомили у компанії "Метінвест", від отриманих травм у лікарні помер співробітник підрядної організації, який перебував на шахті в момент вибуху. Решта госпіталізованих перебувають під медичним наглядом, їм надали медичну допомога.

Нагадаємо, 21 липня з аеропорту Львова евакуювали людей та персонал: шукали вибухівку. Також раніше повідомлялось, що у Києві "замінували" три торгові центри.