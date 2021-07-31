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31 липня 2021, 13:01 89

Вибух на шахті під Покровськом: поліція проводить розслідування, відкрили справу

31 липня 2021, 13:01 89
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Фото: із відкритих джерел
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Працівники поліції почали розслідування вибуху на шахті в смт Удачне Покровського району Донецької області

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції, передає RegioNews.

На місці працює слідчо-оперативна група. За фактом проводиться перевірка, поліцейські встановлюють обставини вибуху", - йдеться в повідомленні.

Також за цим фактом працівники прокуратури відкрили справу з попередньою кваліфікацією за ч.2 ст. 272 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою).

Досудовим розслідуванням встановлено, що 31 липня 2021 року, о 5:12, на підприємстві ПрАТ "Шахтоуправління "Покровське" під час виконання буропідривних робіт на горизонті 815 метрів стався вибух метану, внаслідок чого постраждали 10 гірників. Постраждалих з опіками різного ступеня тяжкості доставили в хірургічне відділення КНП "Покровська клінічна лікарня інтенсивного лікування", – повідомила пресслужба Донецької обласної прокуратури.

Нагадаємо, 31 липня близько 5 години ранку на Донеччині стався вибух на шахті, один працівник загинув, 9 потрапили до лікарні.

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