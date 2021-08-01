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01 серпня 2021, 11:41 816

У Києві загинула людина: засипало землею під час копання криниці

01 серпня 2021, 11:41 816
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Фото: ДСНС
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У Дарницькому районі столиці під час копання криниці на глибині 4 метрів стався зсув ґрунту, під яким опинилась людина. Врятувати життя людині через отримані численні травми не вдалось 

Як передає RegioNews, про це повідомили у головному управлінні ДСНС України у м. Києві.

Повідомлення про зсув ґрунту на вул. Садовій, що у Дарницькому районі столиці надійшло до рятувальників о 20:40 31 липня.

Як виявилося, під час копання криниці людину засипало землею у шахті глибиною близько 4 метрів. Рятувальники приступили до деблокування потерпілого, однак чоловік отримав травми, несумісні з життям", - йдеться у повідомленні.

Тіло чоловіка вилучили та передали слідчо-оперативній групі для з'ясування обставин трагічного випадку.

Нагадаємо, нещодавно на Львівщині під завалом ґрунту опинився чоловік.

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