У Києві загинула людина: засипало землею під час копання криниці

Фото: ДСНС

У Дарницькому районі столиці під час копання криниці на глибині 4 метрів стався зсув ґрунту, під яким опинилась людина. Врятувати життя людині через отримані численні травми не вдалось

Як передає RegioNews, про це повідомили у головному управлінні ДСНС України у м. Києві.

Повідомлення про зсув ґрунту на вул. Садовій, що у Дарницькому районі столиці надійшло до рятувальників о 20:40 31 липня.

Як виявилося, під час копання криниці людину засипало землею у шахті глибиною близько 4 метрів. Рятувальники приступили до деблокування потерпілого, однак чоловік отримав травми, несумісні з життям", - йдеться у повідомленні.

Тіло чоловіка вилучили та передали слідчо-оперативній групі для з'ясування обставин трагічного випадку.

Нагадаємо, нещодавно на Львівщині під завалом ґрунту опинився чоловік.