МВС готує безпрецедентні заходи безпеки на день Незалежності

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Про це пише RegioNews з посиланням на УНІАН

За його словами,міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського у Києві будуть чергувати понад 10 тисяч правоохоронців

"Ми мобілізуємо усі зусилля для того, щоби можна було реагувати на будь-які події, які можуть виникнути у ці дні. А саме для цього з 16 серпня по всій Україні будуть нести чергування понад 2 тисячі нарядів поліції. ", - сказав Монастирський.

Також, як повідомив міністр, з 21 серпня усі сили і засоби МВС будуть переведені на посилений режим роботи.

"З метою нейтралізації можливих ризиків і загроз під час відзначення річниці незалежності будуть задіяні також підрозділи швидкого реагування, вибухотехніки, кінологи, додаткові оперативно-слідчі групи. Щоби не допустити дестабілізацію оперативного стану, ми проведемо оперативно-профілактичні заходи, які будуть спрямовані на запобігання незаконному обігу зброї, боєприпасів та вибухових речовин", - сказав Монастирський.

Крім цього задля забезпечення правопорядку планується використати авіаційні резерви і сили водної поліції.

Глава МВС сказав, що ще однією новацією стане відпрацювання алгоритму реагування на кіберзагрози.

"З метою забезпечення і координації безпеки МВС на базі Національної поліції розгорне міжвідомчий ситуаційний центр, який працюватиме цілодобово. Цей центр координуватиме діяльність Державної прикордонної служби, Національної поліції, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Державної міграційної служби та Національної гвардії", - додав Монастирський.

Нагадаємо, що Верховна Рада 16 липня призначила Дениса Монастирського міністром внутрішніх справ