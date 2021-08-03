На Рівненщині посеред вулиці зникла дитина

Фото з відкритих джерел

У м. Сарни Рівненської області 2 серпня о 22:00 зник 4-річний хлопчик просто посеред вулиці

Про це повідомили в патрульній поліції Рівненської області, пише RegioNews.

Мати повідомила, що її син зник на вулиці Незалежності в м. Сарни. Самостійно жінка не змогла розшукати дитину та звернулась до поліції.

Правоохоронці виявили хлопчика на одній із вулиць міста. Вони повернули дитину матері.

"Поліцейські провели з жінкою профілактичну бесіду з приводу недопущення таких випадків в майбутньому", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно у Кіровоградській області потонули дві дівчинки.