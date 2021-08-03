У Харкові затримали росіянина, якого шукали за організацію вбивства на замовлення

Фото: Нацполіція

У Харкові оперативники затримали громадянина РФ, який підозрюється в організації замаху на вбивство на бізнесмена в російському Ульяновську

Як передає RegioNews, про це повідомили в відділі комунікації ГУНП України в Харківській області.

Правоохоронці отримали інформацію про проживання в Харкові громадянина Російської Федерації, який перебуває в міжнародному розшуку за організацію замовного вбивства.

Відомо, що у 2013 році на підземній парковці у місті Ульяновськ РФ невідомий чоловік здійснив два постріли з вогнепальної зброї у голову бізнесмену. Однак потерпілому вдалось вижити. В ході розслідування було встановлено, що до організації злочину причетний 52-річний чоловік.

Спецоперація із затримання чоловіка проводилася 3 серпня у Харкові. Його затримали та доставили до поліції для вирішення питання подальшої екстрадиції до РФ.

Нагадаємо, що наприкінці червня у Києві затримали бойовика "ЛНР”, який видавав себе за переселенця.