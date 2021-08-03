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03 серпня 2021, 14:44 408

У Києві спостерігається зростання захворюваності на грип та ГРВІ

03 серпня 2021, 14:44 408
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Фото з відкритих джерел
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У Києві протягом 30-го тижня 2021 року зареєстровано 4,861 тис. хворих на грип та ГРВІ, зокрема на COVID-19, зростання захворюваності порівняно з попереднім тижнем становить 5,1%

Про це повідомляє пресслужба Київміськдержадміністрації, передає RegioNews.

Рівень захворюваності нижче за епідемічний поріг на 78,1%. Наразі показник захворюваності - 164,1. Загалом у столиці спостерігається зростання захворюваності на 5,1% порівняно з попереднім тижнем за рахунок дорослого та дитячого населення. Так, захворіли 2,634 тис. дітей (зростання на 8,3%), дорослих - 2,227 тис. осіб (зростання на 1,1%), - йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що в структурі захворюваності діти становлять 54,2% (попереднього тижня - 52,5%). З них 35,6% - діти шкільного віку.

До медичних закладів за 30-й тиждень госпіталізовано 286 осіб, серед них 121 дитина, - зазначають у КМДА.

Як повідомлялося, за добу в Україні виявили понад 800 випадків зараження COVID.

Також у МОЗ рекомендують не відвідувати масові заходи щодо святкування Дня незалежності.

Київ захворюваність грип ГРВІ КМДА

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