У Києві спостерігається зростання захворюваності на грип та ГРВІ

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У Києві протягом 30-го тижня 2021 року зареєстровано 4,861 тис. хворих на грип та ГРВІ, зокрема на COVID-19, зростання захворюваності порівняно з попереднім тижнем становить 5,1%

Про це повідомляє пресслужба Київміськдержадміністрації, передає RegioNews.

Рівень захворюваності нижче за епідемічний поріг на 78,1%. Наразі показник захворюваності - 164,1. Загалом у столиці спостерігається зростання захворюваності на 5,1% порівняно з попереднім тижнем за рахунок дорослого та дитячого населення. Так, захворіли 2,634 тис. дітей (зростання на 8,3%), дорослих - 2,227 тис. осіб (зростання на 1,1%), - йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що в структурі захворюваності діти становлять 54,2% (попереднього тижня - 52,5%). З них 35,6% - діти шкільного віку.

До медичних закладів за 30-й тиждень госпіталізовано 286 осіб, серед них 121 дитина, - зазначають у КМДА.

Як повідомлялося, за добу в Україні виявили понад 800 випадків зараження COVID.

Також у МОЗ рекомендують не відвідувати масові заходи щодо святкування Дня незалежності.