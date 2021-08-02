У МОЗ рекомендують не відвідувати масові заходи щодо святкування Дня незалежності

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Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко закликав громадян, які належать до груп ризику, утриматися від відвідування місць масового скупчення людей під час святкування Дня незалежності з 22 до 24 серпня

Про це він розповів на форумі "Україна 30", передає RegioNews.

Також міністр рекомендує українцям під час проведення святкових заходів із нагоди Дня незалежності:

утриматися від відвідування будь-яких масових заходів у разі появи симптомів ГРВІ (кашель, нежить, біль у горлі, чхання, підвищення температури тіла) або COVID-19;

утриматись від відвідування заходів особам, які відносяться до групи ризику;

утриматися від відвідування місць масового скупчення людей, особливо в закритому приміщенні;

не вживати алкогольних напоїв під час проведення святкових заходів.

Він також нагадав про необхідність дотримуватися всіх протиепідемічних правил: носити маску, мити руки та дотримуватись дистанцій.

Нагадаємо, в Україні напередодні святкування Дня незалежності запровадять нову премію "Національна легенда".