У МОЗ рекомендують не відвідувати масові заходи щодо святкування Дня незалежності
Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко закликав громадян, які належать до груп ризику, утриматися від відвідування місць масового скупчення людей під час святкування Дня незалежності з 22 до 24 серпня
Про це він розповів на форумі "Україна 30", передає RegioNews.
Також міністр рекомендує українцям під час проведення святкових заходів із нагоди Дня незалежності:
- утриматися від відвідування будь-яких масових заходів у разі появи симптомів ГРВІ (кашель, нежить, біль у горлі, чхання, підвищення температури тіла) або COVID-19;
- утриматись від відвідування заходів особам, які відносяться до групи ризику;
- утриматися від відвідування місць масового скупчення людей, особливо в закритому приміщенні;
- не вживати алкогольних напоїв під час проведення святкових заходів.
Він також нагадав про необхідність дотримуватися всіх протиепідемічних правил: носити маску, мити руки та дотримуватись дистанцій.
Нагадаємо, в Україні напередодні святкування Дня незалежності запровадять нову премію "Національна легенда".
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