COVID в Україні: за добу виявили понад 800 випадків зараження
В Україні за 2 серпня COVID-19 діагностували у 827 осіб, зафіксовано 26 летальних випадків, 334 людини госпіталізували, 533 пацієнтів одужали
Як передає RegioNews, про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.
Так, серед захворілих за 2 серпня - 68 дітей і 26 медпрацівників.
Найбільшу кількість підтверджених випадків за минулу добу зареєстрували у м. Київ (198), Донецькій (65), Одеській (62), Дніпропетровській (53) та Харківській (49) областях.
Також за минулу добу протестовано: методом ПЛР-19 946 осіб, методом ІФА - 8 229 осіб, експрес-тестами - 11 447 осіб.
За весь час пандемії в Україні захворіла 2 254 361 людина, одужали 2 187 703 людини, померла - 52 981 людина.
Нагадаємо, що станом на 2 серпня в Закарпатській, Рівненській, Тернопільській та Черкаській областях один з епідеміологічних показників не відповідає нормі "зеленої" зони.