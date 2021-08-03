COVID в Україні: за добу виявили понад 800 випадків зараження

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В Україні за 2 серпня COVID-19 діагностували у 827 осіб, зафіксовано 26 летальних випадків, 334 людини госпіталізували, 533 пацієнтів одужали

Як передає RegioNews, про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

Так, серед захворілих за 2 серпня - 68 дітей і 26 медпрацівників.

Найбільшу кількість підтверджених випадків за минулу добу зареєстрували у м. Київ (198), Донецькій (65), Одеській (62), Дніпропетровській (53) та Харківській (49) областях.

Також за минулу добу протестовано: методом ПЛР-19 946 осіб, методом ІФА - 8 229 осіб, експрес-тестами - 11 447 осіб.

За весь час пандемії в Україні захворіла 2 254 361 людина, одужали 2 187 703 людини, померла - 52 981 людина.

Нагадаємо, що станом на 2 серпня в Закарпатській, Рівненській, Тернопільській та Черкаській областях один з епідеміологічних показників не відповідає нормі "зеленої" зони.