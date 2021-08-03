В Киеве наблюдается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ

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В Киеве в течение 30-й недели 2021 года зарегистрировано 4,861 тыс. больных гриппом и ОРВИ, в частности на COVID-19, рост заболеваемости в сравнении с предыдущей неделей составляет 5,1%

Об этом сообщает пресс-служба Киевгоргосадминистрации, передает RegioNews.

Уровень заболеваемости ниже эпидемического порога на 78,1%. Сейчас показатель заболеваемости - 164,1. В целом в столице наблюдается рост заболеваемости на 5,1% по сравнению с предыдущей неделей за счет взрослого и детского населения. Так, заболели 2,634 тыс. детей (рост на 8,3%), взрослых - 2,227 тыс. человек (рост на 1,1%), - говорится в сообщении.

Уточняется, что в структуре заболеваемости дети составляют 54,2% (на предыдущей неделе - 52,5%). Из них 35,6% - дети школьного возраста.

В медицинские учреждения за 30-ю неделю госпитализированы 286 человек, среди них 121 ребенок, - отмечают в КГГА.

Как сообщалось, за сутки в Украине обнаружили более 800 случаев заражения COVID.

Также в Минздраве рекомендуют не посещать массовые мероприятия по празднованию Дня независимости.