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02 серпня 2021, 21:28 3

Зеленський підписав закон про штрафи за відмову від габаритно-вагового контролю

02 серпня 2021, 21:28 3
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Фото з відкритих джерел
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Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який вводить штрафи за відмову від габаритно-вагового контролю, невиконання вимоги співробітників Укртрансбезпеки про зупинку і ряд інших порушень

Про це повідомляє Офіс президента, передає RegioNews.

Документ передбачає покарання у розмірі трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів.

Документ має на меті недопущення руйнування автомобільних доріг, поліпшення стану безпеки дорожнього руху, зниження кількості ДТП і збереження життя і здоров'я людей, - пояснили в ОП.

Верховна рада прийняла цей закон 29 червня. За документ проголосували 257 парламентаріїв.

Закон передбачає штраф у розмірі трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (51 тисяча гривень) за відмову від габаритно-вагового контролю, а також за невиконання водіями, які перевозять пасажирів та/або вантажі, вимоги про зупинку.

Порушення при внесенні відомостей до товарно-транспортної накладної або інших визначених законодавством документів на вантаж каратимуть штрафом у розмірі трьох тисяч НМДГ - 51 тисяча гривень.

Крім того, порушення правил проїзду великогабаритних і великовагових автомобілів тягне за собою штраф у розмірі:

500 НМДГ (8500 гривень, у чинному законі така ж сума) - у разі перевищення габаритно-вагових норм від 5% до 10% включно;

тисячі таких мінімумів (17 тисяч гривень) - у разі перевищення габаритно-вагових норм понад 10%, але не більше 20%;

2 тисяч мінімумів (34 тисячі гривень) - у разі перевищення габаритно-вагових норм понад 20%, але не більше 30%;

3 тисяч мінімумів (51 тисяча гривень) - у разі перевищення габаритно-вагових норм понад 30%.

Підставою для звільнення від такої відповідальності є наявність дозволу на проїзд дорогами транспорту, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні.

Як повідомлялося, 29 червня Рада схвалила штрафи за відмову від габаритно-вагового контролю перевантажених фур - схвалила відповідний законопроєкт №3743 у другому читанні.

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