Зеленский подписал закон о штрафах за отказ от габаритно-весового контроля

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который вводит штрафы за отказ от габаритно-весового контроля, невыполнение требования сотрудников Укртрансбезопасности об остановке и ряд других нарушений

Об этом сообщает Офис президента, передает RegioNews.

Документ предусматривает наказание в размере трех тысяч необлагаемых минимумов.

Документ имеет целью недопущения разрушения автомобильных дорог, улучшение состояния безопасности дорожного движения, снижение количества ДТП и сохранение жизни и здоровья людей, - пояснили в ОП.

Верховная рада приняла этот закон 29 июня. За документ проголосовали 257 парламентариев.

Закон предусматривает штраф в размере трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (51 тысяча гривен) за отказ от габаритно-весового контроля, а также за невыполнение водителями, которые перевозят пассажиров и/или грузы, требования об остановке.

Нарушения при внесении сведений в товарно-транспортную накладную или другие определенные законодательством документы на груз будут наказывать штрафом в размере трех тысяч НМДГ - 51 тысяча гривен.

Кроме того, нарушение правил проезда крупногабаритных и тяжеловесных автомобилей влечет за собой штраф в размере:

500 НМДГ (8500 гривен, в действующем законе такая же сумма) - в случае превышения габаритно-весовых норм от 5% до 10% включительно;

тысячи таких минимумов (17 тысяч гривен) - в случае превышения габаритно-весовых норм свыше 10%, но не более 20%;

2 тысяч минимумов (34 тысячи гривен) - в случае превышения габаритно-весовых норм свыше 20%, но не более 30%;

3 тысяч минимумов (51 тысяча гривен) - в случае превышения габаритно-весовых норм свыше 30%.

Основанием для освобождения от такой ответственности является наличие разрешения на проезд по дорогам транспорта, весовые или габаритные параметры которых превышают нормативные.

Как сообщалось, 29 июня Рада одобрила штрафы за отказ от габаритно-весового контроля перегруженных фур - одобрила соответствующий законопроект №3743 во втором чтении.