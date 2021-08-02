Участь у Кримській платформі підтвердили 29 країн - Зеленський
Наразі 29 країн підтвердили свою участь у саміті "Кримської платформи", який відбудеться 23 серпня.
Як передає RegioNews про це під час форуму "Україна.30” заявив Президент України Володимир Зеленський.
"Свою участь у саміті на сьогодні підтвердили загалом 29 країн — це великий, але далеко не останній і не остаточний список всіх країн, які 23 серпня підпишуть спільну декларацію про спільні домовленості і спільні наміри”, — заявив Зеленський.
За словами Глави держави, у самміті, серед іншого планують взяти участь США, Велика Битанія, Польща, Туреччина, країни Балтії, Франція, Німеччина, Австралія, Нова Зеландія, Південна Корея, та інші.
Нагадаємо, що саміт "Кримської платформи" відбудеться в Києві 23 серпня.
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Харківська база партії "дніпропетровських". Як Терехов допомагає сусідам поглинати Харків
Єрмак, Разумков і парки дозвілля. Як пройшла друга серія регіонального протистояння між Зеленським та Кличком