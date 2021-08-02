Участь у Кримській платформі підтвердили 29 країн - Зеленський

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Наразі 29 країн підтвердили свою участь у саміті "Кримської платформи", який відбудеться 23 серпня.

Як передає RegioNews про це під час форуму "Україна.30” заявив Президент України Володимир Зеленський.

"Свою участь у саміті на сьогодні підтвердили загалом 29 країн — це великий, але далеко не останній і не остаточний список всіх країн, які 23 серпня підпишуть спільну декларацію про спільні домовленості і спільні наміри”, — заявив Зеленський.

За словами Глави держави, у самміті, серед іншого планують взяти участь США, Велика Битанія, Польща, Туреччина, країни Балтії, Франція, Німеччина, Австралія, Нова Зеландія, Південна Корея, та інші.

Нагадаємо, що саміт "Кримської платформи" відбудеться в Києві 23 серпня.