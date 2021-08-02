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02 серпня 2021, 18:55 11

Пільги вакцинованим: у Дніпрі їх безкоштовно возитимуть у міськелектротранспорті і в метро

02 серпня 2021, 18:55 11
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Фото з відкритих джерел
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Для популяризації вакцинації від коронавірусу в Дніпрі міська влада забезпечить безкоштовний проїзд у громадському наземному електротранспорті та метрополітені для городян, які повністю пройшли курс імунізації і отримали 2 дози вакцини

Про це повідомив мер Дніпра Борис Філатов у Facebook, передає RegioNews.

Всім провакцинованим землякам буде надано безкоштовний проїзд у міському електротранспорті та метро, – написав Філатов в понеділок.

Він також зазначив, що для того, щоб не втратити роботу, всі невакциновані співробітники комунальних підприємств і міської ради змушені будуть регулярно надавати негативний ПЛР-тест на коронавірус.

Тепер всі мої підлеглі зобов'язані бути вакцинованими, а якщо не хочуть, то нехай за свої гроші щотижня надають довідку про негативний ПЛР (як у мерії Нью-Йорка). Або звільняються, – наголосив мер Дніпра.

До повідомлення він прикріпив своє розпорядження, в якому зобов'язав Департамент транспорту Дніпровської міськради розробити спеціальні проїзні для повністю вакцинованих жителів міста.

Крім того, згідно з розпорядженням, міська влада повинна розробити механізм взаємодії з кінотеатрами, який дасть змогу відвідувати вакцинованим городянам сеанси кіно або безкоштовно, або зі знижкою, або ж без необхідності дотримання маскового режиму

Як повідомлялося, ще в травні у МОЗ обіцяли "деякі привілеї” для вакцинованих від COVID-19 громадян.

Днями у МОЗ розповіли, що роботу певних закладів можуть прив'язати до вакцинації.

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