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02 серпня 2021, 15:22 661

У серпні до України надійде ще 5 млн доз вакцини проти COVID-19

02 серпня 2021, 15:22 661
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Фото з відкритих джерел
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Ляшко анонсував поставку 5 мільйонів доз COVID-вакцини у серпні

Про це сказав міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко на презентації заходів до Дня Незалежності, передає RegioNews.

Сьогодні уже в Україну поступило майже 12 млн доз вакцини, 5,6 млн вже сьогодні захищають українців, близько 6 млн доз чекають на українців, плюс як мінімум 5 млн доз вакцини прийде в серпні на територію України, і це ще не все. Ми будемо продовжувати нарощувати темпи постачання вакцин в Україну, - сказав Ляшко.

Він нагадав, що зараз Україна перебуває в зеленій зоні епідемічної небезпеки, і для того, щоб зелений рівень був і надалі, необхідно вакцинувати проти COVID-19 якомога більше громадян.

Як повідомлялося, у МОЗ сподіваються до кінця літа зробити щонайменше 4,5 мільйонів щеплень.

Раніше, 31 липня Україна отримала ще 1,5 млн доз вакцини CoronaVac. Загалом від початку кампанії вакцинації надійшло майже 12 млн доз препаратів різних виробників.

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