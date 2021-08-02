У серпні до України надійде ще 5 млн доз вакцини проти COVID-19
Ляшко анонсував поставку 5 мільйонів доз COVID-вакцини у серпні
Про це сказав міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко на презентації заходів до Дня Незалежності, передає RegioNews.
Сьогодні уже в Україну поступило майже 12 млн доз вакцини, 5,6 млн вже сьогодні захищають українців, близько 6 млн доз чекають на українців, плюс як мінімум 5 млн доз вакцини прийде в серпні на територію України, і це ще не все. Ми будемо продовжувати нарощувати темпи постачання вакцин в Україну, - сказав Ляшко.
Він нагадав, що зараз Україна перебуває в зеленій зоні епідемічної небезпеки, і для того, щоб зелений рівень був і надалі, необхідно вакцинувати проти COVID-19 якомога більше громадян.
Як повідомлялося, у МОЗ сподіваються до кінця літа зробити щонайменше 4,5 мільйонів щеплень.