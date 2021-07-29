У МОЗ розповіли, що роботу певних закладів можуть прив'язати до вакцинації

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Вимогу щодо вакцинації персоналу закладів задля їх роботи під час посилення карантину можуть ввести не тільки щодо шкіл

Як передає RegioNews, про це повідомив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко на пресконференції.

"Вчора ми урядом схвалили зміни в постанові про карантин, якими передбачили одну таку особливість, - навчальні заклади, коли область буде переходити з "зеленої" зони в "жовту", "помаранчеву" або "червону", зможуть працювати ... якщо більше ніж 80% педагогічного складу вакциновано проти COVID-19. Такі ініціативи, я думаю, будуть з'являтися і надалі", - зазначив Ляшко.

За словами міністра, на сьогодні вакцинація в Україні є добровільною і безкоштовною, вакцини достатньо, треба бажання прийти і зробити щеплення.

Нагадаємо, головний санлікар Ігор Кузін зазначає, що скасування обов'язкового носіння масок можлива після того, як буде вакцинована велика частина населення.