Льготы вакцинированным: в Днепре их бесплатно будут возить в горэлектротранспорте и в метро

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Для популяризации вакцинации от коронавируса в Днепре городская власть обеспечит бесплатный проезд в общественном наземном электротранспорте и метрополитене для горожан, которые полностью прошли курс иммунизации и получили 2 дозы вакцины

Об этом сообщил мэр Днепра Борис Филатов в Facebook, передает RegioNews.

Всем провакцинированным землякам будет предоставлен бесплатный проезд в городском электротранспорте и метро, – написал Филатов в понедельник.

Он также отметил, что для того, чтобы не потерять работу, все вакцинированные сотрудники коммунальных предприятий и городского совета вынуждены будут регулярно подавать отрицательный ПЦР-тест на коронавирус.

Теперь все мои подчиненные обязаны быть вакцинированными, а если не хотят, то пусть за свои деньги еженедельно предоставляют справку о негативном ПЦР (как в мэрии Нью-Йорка). Или увольняются, - подчеркнул мэр Днепра.

К сообщению он прикрепил свое распоряжение, в котором обязал Департамент транспорта Днепровского горсовета разработать специальные проездные для полностью вакцинированных жителей города.

Кроме того, согласно распоряжению, городская власть должна разработать механизм взаимодействия с кинотеатрами, который даст возможность посещать вакцинированным горожанам сеансы кино или бесплатно, или со скидкой, или же без необходимости соблюдения масочного режима

Как сообщалось, еще в мае в Минздраве обещали "некоторые привилегии" для вакцинированных от COVID-19 граждан.

На днях в Минздраве рассказали, что работу определенных заведений могут привязать к вакцинации.