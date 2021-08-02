11:52  02 августа
Карантинные показатели четырех областей Украины не соответствуют требованиям "зеленой зоны"
16:59  02 августа
На Закарпатье несовершеннолетний на внедорожнике сбил женщину
17:55  02 августа
Оккупанты на Донбассе трижды сорвали "тишину", у ВСУ - без потерь
UA | RU
UA | RU
02 августа 2021, 18:55 10

Льготы вакцинированным: в Днепре их бесплатно будут возить в горэлектротранспорте и в метро

02 августа 2021, 18:55 10
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Для популяризации вакцинации от коронавируса в Днепре городская власть обеспечит бесплатный проезд в общественном наземном электротранспорте и метрополитене для горожан, которые полностью прошли курс иммунизации и получили 2 дозы вакцины

Об этом сообщил мэр Днепра Борис Филатов в Facebook, передает RegioNews.

Всем провакцинированным землякам будет предоставлен бесплатный проезд в городском электротранспорте и метро, – написал Филатов в понедельник.

Он также отметил, что для того, чтобы не потерять работу, все вакцинированные сотрудники коммунальных предприятий и городского совета вынуждены будут регулярно подавать отрицательный ПЦР-тест на коронавирус.

Теперь все мои подчиненные обязаны быть вакцинированными, а если не хотят, то пусть за свои деньги еженедельно предоставляют справку о негативном ПЦР (как в мэрии Нью-Йорка). Или увольняются, - подчеркнул мэр Днепра.

К сообщению он прикрепил свое распоряжение, в котором обязал Департамент транспорта Днепровского горсовета разработать специальные проездные для полностью вакцинированных жителей города.

Кроме того, согласно распоряжению, городская власть должна разработать механизм взаимодействия с кинотеатрами, который даст возможность посещать вакцинированным горожанам сеансы кино или бесплатно, или со скидкой, или же без необходимости соблюдения масочного режима

Как сообщалось, еще в мае в Минздраве обещали "некоторые привилегии" для вакцинированных от COVID-19 граждан.

На днях в Минздраве рассказали, что работу определенных заведений могут привязать к вакцинации.

вакцинация Днепр мэр Борис Филатов обещания

В августе в Украину поступит еще 5 млн доз вакцины против COVID-19
02 августа 2021, 15:22
В Минздраве надеются до конца лета сделать не менее 4,5 миллионов прививок
02 августа 2021, 12:40
В Раде заговорили о новых ограничениях для невакцинированных
02 августа 2021, 10:32
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Харьковская база партии "днепропетровских". Как Терехов помогает соседям поглощать Харьков
Ермак, Разумков и парки досуга. Как прошла вторая серия регионального противостояния между Зеленским и Кличко
Все публикации »
Вадим Денисенко
Игорь Попов
Виталий Бала
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram