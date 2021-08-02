Поліцейські провели масові обшуки в інфекційній лікарні Миколаєва

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Слідчі вважають, що посадові особи лікарні зловживали службовим становищем, тож у понеділок, 2 серпня, поліція в Миколаївській області провела слідчі дії в КНП "Миколаївський обласний центр лікування інфекційних хвороб"

Про це інформує "Преступности.НЕТ", передає RegioNews.



Відомо, що з самого ранку в лікарню приїхало понад десять співробітників поліції. Вони провели обшуки в адміністративних кабінетах, зокрема в кабінеті директорки КНП Світлани Федорової.

Мені не дозволили вийти з кабінету зайнятися хворими, мені не дозволили почати п'ятихвилинку про те, що загрожує хворим, мені не дозволили зробити обхід навіть в реанімації і мені не дозволили адвоката. І мені зараз не дозволяють знімати, кажуть, що я щось розголошу, – прокоментувала ситуацію Світлана Федорова.

Відомо, що слідчі дії проводилися в рамках кримінального провадження, відкритого в березні 2021 року за частиною 1 статті 364 кримінального кодексу України ("Зловживання владою і службовим становищем").

Співробітники поліції вилучали документи щодо нарахування надбавок працівникам лікарні в розмірі 300%, а також договору з ТОВ "Будівельна компанія "Інтербуд". Як відомо, саме в цих документах співробітники управління Південного офісу Державної аудиторської служби в Миколаївській області знайшли порушення.

Як повідомляють ЗМІ, директор КНП Світлана Федорова собі нараховувала 300% надбавки за посаду директора, хоча ця посада не належить до тих, хто бореться з коронавірусом. Нарахування становлять 238 тисяч гривень. Ще 270 тисяч – виплати надбавок дитячим лікарям, в яких, на думку аудиторів, не було необхідності. Також Світлана Федорова в лютому 2020 року виплатила собі премію в сумі 25 тисяч гривень без узгодження з власником і без потреби.

Крім цього, аудитори виявили порушення законодавства та умов договору з ТОВ "Будівельна компанія "Інтербуд" в частині прийому і оплати невиконаних підрядником робіт. За невиконані роботи Федорова заплатила 129 тисяч гривень. Ще 40 тисяч вона віддала ФОП Коробейникова, який нібито здійснював технічний нагляд за виконаними роботами.

Крім того, на думку слідчого, посадові особи лікарні "списали" бюджетні гроші на роботи, які були виконані за рахунок "Нібулону".

Як повідомлялося, ДФС навідалася з обшуками до "Київзеленбуду".