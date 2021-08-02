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02 серпня 2021, 15:32 8

На Дніпропетровщині за мільйон намагалася підкупити поліцейського

02 серпня 2021, 15:32 8
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Фото: Нацполіція
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На Дніпропетровщині правоохоронці затримали групу осіб, яка збувала наркотики та за мільйон гривень намагалася підкупити посадовця поліції

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі Нацполіції.

За даними правоохоронців, причетними до незаконих оборудок виявилися місцеві мешканці віком від 28 до 55 років.

Щоб уникнути проблем із законом, лідер групи звернувся до начальника Нікопольського районного управління поліції. 55-річний чоловік запропонував посадовцю поліції мільйон гривень за невтручання у його кримінальний "бізнес", - йдеться у повідомленні.

Полковник поліції відразу повідомив про подію оперативникам. Так, 55-річного чоловіка було затримано під час надання посадовцю поліції 42 500 гривень - частини обіцяного хабаря.

Учасників наркоугруповання також було затримано. Під час обшуків за місцями їх мешкання було вилучено - 6,5 кілограмів марихуани, за цінами "чорного ринку" вартість складає майже 1 млн 300 тис. гривень.

Нагадаємо, 21 липня СБУ затримала наркокур'єра, який намагався провести кокаїн у шлунку.

наркотики хабар Дніпропетровська область поліція кримінальна справа

 
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